ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkisine ilişkin tartışmalar hakkında konuştu. Trump, Epstein’ı yaklaşık 20 yıl önce Florida’daki Mar-a-Lago kulübünden kovduğunu söyledi.

Epstein’ı sorunlu biri olarak gördüğünü belirten Trump, geçmişteki ilişkisine yönelik eleştirilere karşı kendisini savundu.

“Benimle hiç takılmadı”

Trump, Epstein’ın kendisiyle vakit geçirmediğini öne sürerek Demokratlarla birlikte olduğunu iddia etti. ABD Başkanı’nın bu sözleri, Epstein’ın siyaset ve iş dünyasından isimlerle geçmişte kurduğu ilişkiler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlarıyla gündeme gelmiş ve 2019’da cezaevinde hayatını kaybetmişti. Trump ise Epstein ile yollarını yıllar önce ayırdığını savunuyor.