“Tuzlu Kahve” filminin yapımcısı Polat Yağcı’nın yeni dizi projesi “Penthouse”ın yerli uyarlaması için çalışmalar devam ediyor. Yayın takvimi ocak ayı olarak planlanan dizinin yönetmen koltuğunda, “Ayla” ve “Müslüm” gibi gişe başarısı yakalayan filmlere imza atan Can Ulkay oturacak.

Yerli “Penthouse” Dizisinin Konusu Belli Oldu

Yıldız oyuncularla görüşmelerin sürdüğü dizinin hikâyesi, “Penthouse” adlı lüks bir rezidansta yaşayan 6 kadın etrafında şekillenecek. Farklı karakterlerin hayatlarını bir araya getirecek yapımda entrika, aşk ve dram iç içe geçecek.

Elit bir kesimin yaşamını merkezine alan dizi, kadın karakterlerin başından geçen olayları ve ilişkilerindeki çatışmaları konu alacak. Yerli uyarlamanın oyuncu kadrosu ve diğer ayrıntılarının ise ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Can Ulkay Kimdir?

Can Ulkay, “Ayla” ve “Müslüm” gibi sinema filmlerinin yönetmenliğini üstlenerek geniş kitleler tarafından tanındı. Duygusal anlatımı ve gerçek yaşam öykülerini sinemaya taşıyan yapımlarıyla öne çıkan Ulkay, bu kez yerli “Penthouse” dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.