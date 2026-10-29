Göreme’de meydana gelen çökme, Kapadokya’nın önemli turizm noktalarından birinin girişinde yaşandı. İlk bilgilere göre olayda can kayıpları ve yaralanmalar bulunuyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayın nasıl meydana geldiğine ve can kayıplarının kesin sayısına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Göreme’de Peribacası Çöktü: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Peribacasının çökmesinin ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin öncelikli olarak yaralılara ulaşılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Olayın ardından bölgedeki son durum ve kurtarma çalışmalarının sonuçları yakından takip ediliyor. Yetkililerden gelecek açıklamalarla birlikte olayın ayrıntılarının netlik kazanması bekleniyor.

Kapadokya’nın Simgelerinden Peribacalarında Güvenlik Gündemde

Nevşehir’in Göreme beldesi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Türkiye’nin önde gelen turizm merkezleri arasında bulunuyor. Bölgenin simgesi haline gelen peribacaları, milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin sonucunda ortaya çıkan doğal oluşumlar olarak biliniyor.

Göreme Açık Hava Müzesi ve çevresi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle turistik noktaların yakınında yaşanan kaya ve yapı çökmeleri, ziyaretçilerin güvenliği açısından da önem taşıyor.

Olayın nedeni, çökmenin boyutu ve bölgede başka bir risk bulunup bulunmadığına ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemelerle ortaya çıkması bekleniyor.