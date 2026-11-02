Antalya’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı.
İl genelinde önceden belirlenen 68 adrese, toplam 80 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsansız hava aracı (İHA) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 62 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 13'ünün uyuşturucu madde ticareti yapmak, 49'unun ise uyuşturucu madde kullanmak şüphesiyle işlem gördüğü belirtildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 154 uyuşturucu hap ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.