Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.