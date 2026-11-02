JAPONYA, büyük ölçekli doğal afetlere karşı hazırlıklarını artırmak amacıyla yeni bir adım attı. Ülkede olası büyük depremler, tsunamiler ve Fuji Dağı'nın patlaması gibi afet senaryolarına karşı Ulusal Afet Yönetim Ajansı kuruldu. Pazartesi günü faaliyete başlayan ve 350'den fazla personelin görev yapacağı kurum, afet öncesi hazırlıktan acil müdahaleye ve yeniden yapılanmaya kadar tüm süreçlerde koordinasyon sağlayacak.

Japonya'da afet yönetimi için yeni dönem

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Japonya, dünyada deprem ve volkanik hareketlilik riskinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Yeni ajans, belirli bir afet beklentisi nedeniyle değil, ülkenin olası büyük felaketlere karşı hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla oluşturuldu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi başkanlığında faaliyet gösterecek kurumun çalışmalarını Yeniden Yapılanma Bakanı Goshi Hosono yönetecek. Ajans, ülke genelindeki afet hazırlıklarını değerlendirecek, kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirecek ve olası krizlerde müdahale süreçlerini yönlendirecek.

2011'deki deprem ve Fukuşima felaketi unutulmadı

Yeni kurumun kurulmasında, Japonya'nın 2011 yılında yaşadığı büyük deprem ve tsunami felaketinin ardından ortaya çıkan ihtiyaçlar etkili oldu. Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Felaketin ardından Fukuşima Nükleer Santrali'nde yaşanan kriz ise ülkeyi uzun süre etkiledi.

2011 felaketinden sonra kuzey Japonya'nın yeniden inşası için ayrı bir Yeniden Yapılanma Ajansı kurulmuştu. Ancak afet öncesi hazırlık, acil müdahale ve yeniden yapılanma süreçlerini merkezi bir yapı altında koordine edecek kapsamlı bir kurum bulunmuyordu. Yeni ajansla bu eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlara üç günlük acil durum stoğu çağrısı

Ajansın faaliyete geçmesiyle birlikte Japon hükümeti, vatandaşlara yönelik afet hazırlığı çağrısını da yineledi. Yeniden Yapılanma Bakanı Goshi Hosono, evlerin depreme dayanıklılığının kontrol edilmesini, mobilyaların devrilmeye karşı sabitlenmesini ve tahliye planlarının gözden geçirilmesini istedi.

Hosono ayrıca vatandaşlara en az üç gün yetecek kadar su ve taşınabilir tuvalet gibi temel ihtiyaçları hazır bulundurmaları çağrısında bulundu. Afetlere karşı hazırlığın yalnızca devlet kurumlarının sorumluluğunda olmadığını belirten Hosono, vatandaşların da kendi güvenlikleri için önlem alması gerektiğini vurguladı.

Büyük deprem ve Fuji Dağı'nın patlaması senaryoları gündemde

Japonya'nın afet hazırlıklarında öne çıkan riskler arasında Pasifik kıyısındaki Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek büyük bir deprem, Tokyo çevresinde yaşanabilecek yıkıcı bir sarsıntı ve Fuji Dağı'nın olası patlaması bulunuyor.

Hükümet, yeni ajans aracılığıyla bu senaryolara yönelik ülke genelindeki hazırlıkları gözden geçirmeyi ve olası afetlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Başbakan Sanae Takaichi, ajansın açılış töreninde yaptığı konuşmada, doğal afetlerin önlenemeyeceğini ancak önceden hazırlık yapılarak oluşabilecek zararların azaltılabileceğini söyledi. Japon hükümeti, yeni kurumla ülkenin afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.