Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin satışını ve naklini yapan şahısları takibe aldı. Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 1 plaka, 306 elektronik sigara, 65 elektronik sigara likiti, 620 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 530 paket kaçak sigara, 440 kaçak puro ve 100 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Ayrıca sınavlarda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen, özel düzenek yerleştirilmiş 5 kazak ve 2 spor ayakkabının yanı sıra 15 mini kulak içi kulaklık, 5 cep telefonu, 5 kamera düzeneği, 3 mini Wi-Fi cihazı, 1 pointer ve 3 elektronik sınav giriş belgesine de el konuldu.

Operasyon sonucunda yakalanan 15 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.