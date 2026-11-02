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Acı haberin ardından memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu; merhumenin ailesi ve yakınları taziyeleri burada kabul etmeye başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.Uzun yıllardır Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşayan Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesini ve parti teşkilatını yasa boğdu.

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