Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.Uzun yıllardır Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşayan Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesini ve parti teşkilatını yasa boğdu.
Acı haberin ardından memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu; merhumenin ailesi ve yakınları taziyeleri burada kabul etmeye başladı.
Serpil Bahçeli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.
Muhabir: Haber Merkezi