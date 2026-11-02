Belediye, 2026 yılına ait Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerine ilişkin vatandaşlara duyuruda bulundu.
Yapılan açıklamada, vergi ödemelerinin son tarihinin 30 Kasım 2026 olduğu belirtilerek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeleri istendi.
Ödemeler Hem Belediyeden Hem İnternetten Yapılabilecek
Vergi mükellefleri, ikinci taksit ödemelerini belediye hizmet binasında bulunan vezneden veya Hükümet Konağı'ndaki belediye veznesinden gerçekleştirebilecek.
İşlemlerini internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar ise e-Belediye sistemi aracılığıyla online ödeme yapabilecek.
Son Tarih 30 Kasım 2026
Belediye yetkilileri, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı.
Vatandaşların son ödeme tarihini kaçırmamaları ve işlemlerini zamanında gerçekleştirmeleri önem taşıyor.