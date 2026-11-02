Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında emeklilere yönelik maddi yardım ödemesini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, destek programından yararlanan 75 bin 590 emeklinin Başkent Kartlarına kişi başı değil, hane başına 1.500 TL destek ödemesi yatırıldı.

Toplam Destek 113 Milyon 385 Bin TL

Gerçekleştirilen ödeme kapsamında emeklilere aktarılan toplam destek tutarı 113 milyon 385 bin TL oldu.

Belediye, ekonomik koşulların zorlaştığı dönemde emeklilere yönelik sosyal desteklerin sürdürüldüğünü belirterek vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ödemeler Başkent Kartlara Aktarıldı

Emeklilere yönelik destek ödemeleri Başkent Kartlar üzerinden gerçekleştirildi. Uygulamadan yararlanan vatandaşlar, hesaplarına yatırılan 1.500 TL'lik destekten faydalanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi emeklilere ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.