Alman Haber Ajansı'nın aktardığına göre Başbakan Friedrich Merz, partisinin basına kapalı olarak gerçekleştirilen ilçe başkanları toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın çeşitli şehirlerinde hafta sonu gerçekleştirilen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına değinen Merz, sokaklarda şiddete kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Hükümetin bu tür olaylar karşısında sessiz kalmayacağını ifade eden Merz, kamu düzenini bozan kişilere karşı gerekli adımların atılacağını söyledi.

“Güvenlik Güçlerine Saldıranlar Özgürlüğümüze Saldırıyor”

Polise ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırılarla iş yerlerinin yağmalanmasına tepki gösteren Merz, bu tür eylemlerin yalnızca kamu düzenini değil, toplumun özgürlüklerini de hedef aldığını dile getirdi.

Suç işleyen kişilerin hukuk karşısında gereken cezayı alacağını belirten Merz, olaylara müdahale eden polis ve güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Öte yandan Başbakan Merz, gösterilere katılan gençlerin önemli bir bölümünün eylemlerini barışçıl şekilde gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Gençlerin Gelecek Kaygısına Dikkat Çekti

Gençlerin siyasete daha fazla ilgi göstermesini ve geleceklerine ilişkin endişelerini anladıklarını ifade eden Merz, hükümet olarak genç nesillere daha iyi yaşam koşulları sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yaşlanan nüfusun oluşturduğu ekonomik ve toplumsal yükün yalnızca genç kuşakların omuzlarına bırakılmaması gerektiğini belirten Merz, eğitim ve konut alanlarında çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu kabul etti.

Bu iki başlığın hükümetin öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını vurguladı.

30’dan Fazla Kentte Gençler Sokağa Çıkmıştı

Almanya'da “Gen Z regelt” (Z Kuşağı Düzenliyor) adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla 31 Ekim'de Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln başta olmak üzere 30'dan fazla kentte gösteriler düzenlenmişti.

Gençler, sosyal harcamalarda planlanan kesintilere, yükselen yaşam maliyetlerine ve hükümetin askerlik düzenlemelerine tepki göstermek amacıyla sokaklara çıkmıştı.

Ancak bazı kentlerde protestolar sırasında gerginlik yaşanmıştı. Frankfurt'taki gösterilerde bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve yağmalama olaylarının meydana geldiği bildirilmişti.

Berlin, Köln, Hamburg ve Stuttgart'ta ise polis ekiplerinin gösterilere müdahale ettiği, eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı aktarılmıştı.

Almanya'da gençlerin ekonomik koşullar ve askerlik düzenlemelerine yönelik tepkileri sürerken, hükümetin hem protestoların nedenlerine hem de yaşanan şiddet olaylarına ilişkin tutumu gündemdeki yerini koruyor.