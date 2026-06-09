Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Karadağ’da düzenlenen AB–Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında bir araya gelerek projeye son verme konusunda uzlaşmaya vardı.

Projenin çıkmaza girmesinin nedeni neydi?

Savunma analistlerine göre FCAS projesinin çöküşünde hem teknik hem de endüstriyel anlaşmazlıklar etkili oldu. Özellikle:

Uçağın teknik özellikleri

Liderlik ve kontrol paylaşımı

Patent ve teknoloji hakları

Sanayi üretim iş bölümü

konularında Almanya, Fransa ve İspanya arasında uzun süredir süren kriz çözülemedi.

Stratejik farklılıklar projeyi kilitledi

Fransa, yeni nesil savaş uçağının nükleer silah taşıyabilmesini ve uçak gemilerine uyumlu olmasını isterken, Almanya daha farklı bir operasyonel yaklaşım benimsedi. Berlin yönetimi, 6. nesil insanlı savaş uçağı fikrine mesafeli yaklaşarak bu kapasitenin ülke için zorunlu olmadığını savundu.

Avrupa savunma sanayisinde yeni yön arayışı

FCAS’ın rafa kalkmasıyla Avrupa ülkelerinin farklı alternatiflere yönelmesi bekleniyor. Sürecin uzaması ve belirsizlikler nedeniyle birçok ülke, ABD yapımı F-35 gibi hazır sistemleri tercih etmeye devam ediyor.

Öte yandan kulislerde:

Airbus’ın İsveçli Saab ile iş birliği yapabileceği

İngiltere, Japonya ve İtalya’nın yürüttüğü GCAP projesine yönelim olabileceği

Fransa’nın Dassault üzerinden bağımsız bir yol izleyebileceği

iddiaları öne çıkıyor.

Avrupa için kritik kırılma noktası

Uzmanlara göre FCAS’ın başarısızlığı, Avrupa’nın ortak savunma sanayisi projelerinde yaşadığı yapısal sorunları bir kez daha ortaya koydu. Proje, sadece yeni bir savaş uçağı değil, aynı zamanda insansız hava araçlarıyla entegre bir muharebe ağı oluşturmayı hedefliyordu.