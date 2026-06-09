Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici için tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ayrıca, kurultayın ülke siyaseti ve BBP camiası için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederek, "Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.