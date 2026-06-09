Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin ardından Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasının temenni edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde hareket ederek bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamayı sürdüreceği vurgulandı.