Olay, dün Karabağlar ilçesindeki Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede denetim gerçekleştiren Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y. (26) yönetimindeki otomobili durdurdu.
Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, polis ekiplerini şaşırtan bir gizleme yöntemi ortaya çıkarıldı.
Kokain Araç Teybinin Arkasına Gizlenmiş
Otomobilin teybinin arka bölümüne gizlenmiş 20 ayrı paket içerisinde toplam 9,09 gram kokain bulundu. Aramada ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira nakit paraya da el konuldu.
Sürücü Gözaltına Alındı
Operasyon kapsamında otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.