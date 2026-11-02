Kasım 2026 kira artış oranı belli oldu mu? Kiralara ne kadar zam gelecek?

Ali Babacan'dan piyasa tepkisi: “Kayıp 173 milyar doları geçti”

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü bu kez İran'da verildi

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Operasyon kapsamında otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Otomobilin teybinin arka bölümüne gizlenmiş 20 ayrı paket içerisinde toplam 9,09 gram kokain bulundu. Aramada ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira nakit paraya da el konuldu.

Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, polis ekiplerini şaşırtan bir gizleme yöntemi ortaya çıkarıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.