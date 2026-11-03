İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı. Gök gürültülü yağış sırasında İstanbul Finans Merkezi’ndeki yüksek yapılardan birinin tepesine yıldırım isabet etti.
Yıldırımın binaya düştüğü sırada meydana gelen parlama, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yıldırımın gökdelenin üst bölümüne isabet ettiği anlar dikkat çekti.
Çamlıca Kulesi De Yıldırımların Hedefi Oldu
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında Çamlıca Kulesi'ne de yıldırım düştüğü bildirildi.
Kentte gök gürültülü sağanakla birlikte yaşanan yıldırım olayları dikkat çekerken, yüksek yapıların çevresinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.
O Anlar Kameraya Yansıdı
İstanbul Finans Merkezi'ne yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde gökyüzünün bir anda aydınlandığı görüldü.