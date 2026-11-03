Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından Zorlu Holding tarafından yayımlanan açıklamada, iş insanının Türkiye sanayisine ve ekonomisine yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

Açıklamada, 1953 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde temelleri atılan Zorlu Grubu'nun, Ahmet Nazif Zorlu'nun vizyonu ve liderliğiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından biri haline geldiği ve uluslararası alanda büyüdüğü belirtildi.

Zorlu'nun yatırımlarıyla Türkiye'nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sunduğu ifade edilirken, eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla da toplumsal gelişimi desteklediği kaydedildi.

“Önce Ülkem, Sonra Kurumum, Sonra Ailem”

Holdingin açıklamasında Ahmet Nazif Zorlu'nun hayat felsefesini yansıtan sözlerine de yer verildi.

Zorlu'nun, “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” anlayışının, ülkesine ve insanına duyduğu inancın, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerin Zorlu Grubu'na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olduğu vurgulandı.

Ahmet Nazif Zorlu Kimdir?

28 Ağustos 1944 tarihinde Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına ailesinin tekstil sektöründeki faaliyetleriyle başladı.

Henüz 15 yaşındayken Trabzon'a yerleşerek ticaret hayatına atılan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıdı. 1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks'i kurdu. 1990 yılında şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında birleştirdi.

1994 yılında Vestel'i bünyesine katarak elektronik ve beyaz eşya sektöründe de önemli yatırımlara imza atan Zorlu, tekstilden enerjiye, gayrimenkulden elektroniğe kadar birçok alanda faaliyet gösteren bir sanayi grubunun büyümesine öncülük etti.

Cenaze Programı Belli Oldu

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze programına ilişkin açıklanan bilgilere göre, cenaze namazı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak.

Zorlu'nun cenazesi, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.