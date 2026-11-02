Kalecik Belediyesi, ilçedeki tarımsal üreticilere yönelik önemli bir ödeme duyurusunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliği kapsamında üreticilerden satın alınan mısır silajlarının bedelleri ödenmeye başlandı.

Belediyenin açıklamasına göre, ödeme programı kapsamında 31 üreticinin hesaplarına toplam 55 milyon TL aktarılacak.

31 Üreticinin Hesabına Para Yatırılacak

Mısır silajı alımları karşılığında yapılacak ödemelerin bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Toplam 55 milyon TL'lik ödeme, ilçedeki tarımsal üreticilere ekonomik katkı sağlaması açısından dikkat çekti.

Belediyeden Üreticilere Bereket Mesajı

Kalecik Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, üreticilere yönelik desteklerin önemine dikkat çekilerek tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ödeme, ilçedeki 31 üreticiyi kapsıyor.