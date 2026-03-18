Ankara’nın Kalecik ilçesinde, Kalecik Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Foşur foşur bayram temizliği yaptık. Belediye ekiplerimiz Ramazan Bayramı öncesi cadde ve sokaklarımızda yıkama çalışmalarını gerçekleştirdi. Tüm hemşehrilerimize şimdiden şeker tadında bayram dileriz. (Yıkama çalışmalarında içme suyu kullanılmamış, yalnızca tarımsal sulama suyu kullanılmıştır.)"

— Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) March 17, 2026