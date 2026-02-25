Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

" Hayırlı olsun Kalecik. İlçemizde uzun süredir taşımalı sistemle sağlanan doğalgaz, girişimlerimiz neticesinde artık ana hatta bağlanarak normal (şebeke) sistem üzerinden verilmeye başlanıyor. Belediye Başkanımız Satılmış Karakoç, Başkent Doğalgaz ekipleri tarafından yürütülen ana hat bağlantı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Merkezimizde tamamlanan bu önemli adımın ardından köylerimizde de doğalgaz çalışmalarına başlayacağız. İlçemiz için büyük önem taşıyan bu gelişmenin Kalecik’imize hayırlı olmasını diliyoruz. Daha güçlü ve daha konforlu bir Kalecik için çalışmaya devam ediyoruz."

