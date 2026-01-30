Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, 30 Ocak 2026 tarihinde Kalecik ilçesi genelinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ile doğalgaz ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kalecik Belediyesi ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, olumsuz bir durum yaşanması halinde vatandaşların 0552 857 0 857 numaralı destek hattını arayarak belediyeye ulaşmaları istendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.