İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana 3'ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İran'ın yeni füze misillemesinin ardından İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İsrail ordusu: İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik

İran'ın son füzeli misillemesinde İsrail'in merkezinde doğrudan isabetler kaydedildi

Saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 12'sinin 5 yaşın altında bebekler olduğu belirtildi.

Diğer yandan ülke genelinde 153 sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğü ifade edildi.

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

Kolivend, saldırılarda zarar gören yapılarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

İran Kızılay Başkanı, 'Şu ana kadar 29 bin 146 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 236 sağlık merkezi hasar gördü.' dedi.

Kolivend ayrıca saldırılarda 120 eğitim merkezinin de hasar aldığını belirterek ülke genelinde toplamda askeri alanlar dışında kalan 54 bin 550 yapının zarara uğradığını belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü, İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürdüreceklerini duyurdu

ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Ordu Sözcüsü Defrin, ilerleyen üç hafta için kapsamlı saldırı planlarının olduğunu belirtti.

Defrin, 'ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki üç haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var.' ifadelerini kullandı.

Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı Hamursuz Bayramı bu yıl 1 Nisan'da başlayacak.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 16'ncı gününde Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtladı.

Sunucunun, İran'ın ateşkes isteyip istemediğini sorması üzerine, 'Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız.' diyen Erakçi, Trump'ın, bunun 'sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş' olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erakçi, 'Biliyorsunuz, sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor.' diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Heghseth'in İran'a saldırılarda 'merhamete yer olmadığı' yönündeki ifadeleri hatırlatılan Erakçi, 'Yani bu, Başkan Trump ve ABD'nin seçtiği bir savaştır ve biz öz savunmamızı sürdüreceğiz.' diye ekledi.

Erakçi, ABD ile tekrar görüşme yapmak için hiçbir neden görmediklerini söyleyerek, son görüşmelerin devam ettiği bir süreçte ABD'nin saldırı başlattığına, bu konuda iyi bir deneyimlerinin olmadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz zaten konuşuyorduk. Öyleyse neden bize saldırmaya karar verdiler? Öyleyse tekrar konuşmaya geri dönmenin ne faydası var?'

'440 kilogramlık nükleer malzeme enkaz altında'

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ellerinde bulunan 440 kilogramlık 'zenginleştirilmiş nükleer malzemenin' akıbetiyle ilgili soruya, 'Nükleer tesislerimize saldırı oldu ve her şey enkaz altında. Elbette, kurtarma olasılığı var ancak bu bir kurumun gözetimi altında olacak.' yanıtını verdi.

Erakçi, 'Gelecekte herhangi bir zamanda ABD veya diğer muhataplarla müzakereye girmeye karar verirsek, masaya ne koyacağımıza karar verebiliriz. Şimdilik masada hiçbir şey yok.' diye ekledi.

İran'ın komşu ülkelerdeki sivilleri hedef aldığı konusunun doğru olmadığını savunan Erakçi, 'Hayır, bu doğru değil. Biz sadece Amerikan varlıklarını, tesislerini ve askeri üslerini hedef alıyoruz.' dedi.

Erakçi, isim vermeden, Hürmüz Boğazı'ndan gemileri için güvenli geçiş isteyen birçok ülkenin kendileriyle görüştüğü ve İran ordusunun, 'farklı ülkelere ait bir grup geminin' boğazı geçmesine izin verdiği bilgisini paylaştı.

İran'da tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşının güvende olup olmadığı sorulan Erakçi, 'Eğer ABD ve İsrail hapishanelerimize saldırmazsa, sanırım güvendeler.' cevabını verdi.

Erakçi, son olarak İran'da neden halkın internet erişimi olmadığı sorusu için ise 'İnternet güvenlik nedenleriyle kapalı, çünkü saldırı altındayız, saldırganlık altındayız ve halkımızı korumak için her şeyi yapmak zorundayız. Her ülkede, savaş nedeniyle acil önlemler alınır.' değerlendirmesinde bulundu.

İnternet izleme kuruluşu Netblocks: İran'da kısmen çevrim içi kalan internet ağında kesinti yaşanıyor

İnternet izleme kuruluşu Netblocks, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İran'da 360 saati aşkın süredir internet kesintisi yaşandığı ifade edilen paylaşımda, internet bağlantısının normal seviyenin yüzde 1'inde seyreden kısmının çöktüğü belirtildi.

Paylaşımda, 'Veriler, devletin özel altyapısının yaklaşık yüzde 1'lik kısmını oluşturan ve bugüne kadar kısmen çevrim içi kalabilen İran'daki önemli bir telekomünikasyon ağında bağlantı kesintisi yaşandığını gösteriyor.' denilerek, bu durumun, İran'daki Ulusal Bilgi Ağının (NIN) kurum içi ağındaki istikrarsızlıkla ilgili haberleri doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

İran'dan haber akışları durdu

İran basının internet siteleri ve sosyal medya platformlarındaki haber akışları, birkaç yarı resmi haber ajansının Telegram'da nadiren yaptığı paylaşımlar dışında kesilmiş durumda.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü gibi az sayıda üst düzey yetkili ve kurumun sosyal medyada bazı paylaşımları oldu.

Ülkedeki internet kesintisi konusunda yetkililer henüz bir açıklama yapmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.