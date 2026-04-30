İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan müdahaleye sert tepki gösterdi. Duran, söz konusu müdahalenin açık bir hukuk ihlali olduğunu belirterek kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye yardım taşımayı hedefleyen sivil girişimin hedef alınmasının yalnızca insani yardım çalışmalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti.

Duran açıklamasında, İsrail’in bu hamlesiyle uluslararası sularda korsanlık anlayışı sergilediğini savunarak, uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı.

"Uluslararası Toplum Net Tavır Almalı"

İletişim Başkanı Duran, hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Filodaki Vatandaşların Durumu Takip Ediliyor

Burhanettin Duran, Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşları ile diğer yolcuların durumunun ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edildiğini de bildirdi.