Sincan Park, bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte yeni sezona girdi. Park, artan ziyaretçi sayısıyla birlikte yeniden kullanıma açıldı.

Sincan Belediyesi tarafından işletilen alan, 300 bin metrekarelik büyüklüğüyle bölgedeki kamusal yeşil alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Piknik ve Sosyal Alanlar Kullanıma Açıldı

Park içerisinde piknik alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Ziyaretçiler, belirlenen alanlarda vakit geçirebiliyor.

Çocuklar için tasarlanan oyun alanları ve nostaljik tren hattı park içinde hizmet vermeye devam ediyor.

Spor Alanları Aktif Kullanılıyor

Sincan Park içinde futbol, basketbol, tenis ve plaj voleybolu sahaları yer alıyor. Spor alanlarının özellikle gençler tarafından kullanıldığı görülüyor.

Yürüyüş ve bisiklet yolları da vatandaşların kullanımına açık durumda.

Etkinlik Alanı Olarak da Kullanılıyor

Parkın, dönemsel olarak konser, festival ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

Altyapı ve Donatılar

Park içerisinde 990 araç kapasiteli otopark, mescit ve büfe gibi hizmet birimleri bulunuyor. Alanın aydınlatma ve sulama sistemlerinin akıllı altyapı ile çalıştığı ifade ediliyor.