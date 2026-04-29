Tedesco’nun tesislere gelişi sırasında kulüp içinde duygusal bir atmosfer hâkimdi. Oyuncular ve yöneticilerle tek tek vedalaşan İtalyan teknik adam, görev süresinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Tesislerin dışında ise yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarı Tedesco’yu bekledi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan deneyimli teknik adam, imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

Taraftarlarla son temas

Tesis çıkışında taraftarlarla da bir araya gelen Domenico Tedesco, sarı-lacivertli tribünlerin sevgi gösterileri karşısında duygusal anlar yaşadı. Taraftarların tezahüratları eşliğinde tesislerden ayrılan İtalyan teknik adamın veda anları dikkat çekti.

Fenerbahçe’de yaşanan bu ayrılık, Galatasaray derbisi sonrası alınan ağır yenilginin ardından teknik heyette başlayan değişimin en somut adımı oldu.