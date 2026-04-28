İstanbul ile Edirne arasındaki ulaşımda yeni bir dönem kapıda. Hayata geçirilmesi planlanan yüksek hızlı tren projesiyle iki şehir arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısaltılması hedefleniyor.

Mevcut durumda yaklaşık 4 saat süren yolculuğun, proje tamamlandığında 1,5 saat seviyesine düşürülmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor. Söz konusu gelişme, özellikle Trakya hattında ulaşımı hızlandırarak hem yolcu taşımacılığına hem de bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Projeye ilişkin resmi takvim ve net detayların ise yetkililer tarafından yapılacak açıklamalarla kesinleşmesi bekleniyor.