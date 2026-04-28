Ankara’da Elmadağ Huzurevi’nde yaşamını yitiren İlhan Dülkar’a ilişkin ortaya atılan iddialar dikkat çekti. İddiaya göre Dülkar’ın, ölümünden önce kurum çalışanları tarafından dolandırıldığı ve bilgisi dışında farklı bankalardan kredi çekildiği öne sürüldü.

Söz konusu iddialarda, İlhan Dülkar adına dört ayrı bankadan kredi kullanıldığı ve yaklaşık 100 bin TL tutarında borç oluşturulduğu ifade edildi.

Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilerle ilgili de çeşitli iddialar gündeme gelirken, bu kişilerin kurumla olan ilişkileri üzerinden görevlendirildiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğu ve kapsamına ilişkin sürecin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardıkları