Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Ankara’da günlük olarak yayınlanmakta olan yerel gazetelerin Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri ve sayfa sekreterleri ile buluştu.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; BİK Ankara Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, Ankara’da yayın yapmakta olan yerel medyanın daha güçlü bir habercilik yapabilmesi noktasında neler yapılabileceği konuşuldu.

BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, yerel medyanın bulunduğu bölgedeki yerel unsurları çok iyi bir şekilde gözlemleyerek sorunların ve sıkıntıların kamuoyuna doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılması görevini üstlendiğine vurgu yaptı.

Ankara’daki yerel basının köklü bir geçmişe ve güçlü bir geleneğe sahip olduğuna dikkat çeken Çelik, Basın İlan Kurumu’nun bu yapıyı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Yerel gazetelerin, bulundukları şehirlerin sesi olma görevini başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Çelik, kurum olarak her zaman gazetecilerin yanında olduklarının altını çizdi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE “15 TEMMUZ MANŞETLERİ GAZETECİLİK ATÖLYESİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplantıya katılan gazete temsilcileri ve çalışanları da yerel medyanın güçlü bir yapıya kavuşması için yapılabilecekler hususunda görüş ve önerilerini paylaştılar. Toplantıda ayrıca, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenciler ile birlikte gerçekleştirilecek olan “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” başlıklı çalışmanın detayları hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

BİK Ankara Bölge Müdürü Çelik, kendisinin kaleme aldığı “Yüzyılın Tanığı - Anadolu Ajansı’nın Asırlık Öyküsü” adlı kitabını imzalayarak katılımcılara hediye etti. Toplantıya gazetemizi temsilen Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah ile Sayfa Sekreterlerinden İbrahim Ethem Ünal iştirak etti. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.