Ürdün temasları kapsamında Eymen es-Safedi, Mazin el-Kadı ve Heysem ez-Ziyadin ile görüşmeler gerçekleştiren Oktay, projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda stratejik bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmelerimizde sadece siyasi yetkililer değil, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyası temsilcileri de Hicaz Demir Yolu’nun bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini açıkça dile getirdi.”

Türkiye–Ürdün–Suriye Hattı Güçleniyor

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında güçlü bir lojistik ağ oluşması bekleniyor. Özellikle İskenderun Limanı ile Akabe Limanı arasında kurulacak bağlantının, ticaret ve taşımacılıkta yeni fırsatlar yaratacağı değerlendiriliyor.

Oktay, kara yolu bağlantılarının zaten güçlü olduğuna dikkat çekerek, demir yolu hattının devreye girmesiyle bölgesel ticaretin hızlanacağını belirtti. Bu hat aynı zamanda Çin’den Avrupa’ya uzanan geniş ticaret koridoruna da entegre edilebilecek.

Enerji ve Ticarette Stratejik Rol

Hicaz Demir Yolu’nun sadece taşımacılık değil, enerji alanında da önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor. Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanabilecek enerji hatlarının, bölgesel enerji güvenliğine katkı sunması bekleniyor.

Türkiye’nin “enerji merkezi olma” hedefi açısından da bu projenin kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Türkiye–Ürdün Ticaretinde Yeni Dönem

Oktay, Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, daha önce askıya alınan serbest ticaret anlaşmasının yeniden gündeme geldiğini açıkladı.

Türk yatırımlarının Ürdün’de hızla arttığını belirten Oktay, yeni yatırımların ticaret dengesini sağlamada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Bölgesel Gelişmeler ve Jeopolitik Etkiler

Oktay ayrıca bölgedeki siyasi gelişmelere de değinerek, İsrail’in politikalarının bölgesel istikrarsızlığı artırdığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Bu tür projelerin ise bölge ülkeleri arasında iş birliğini güçlendireceğini ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.