Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl hava ve kara gücünün önemli ölçüde artırıldığını belirterek, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracının (İHA) görev yapacağını açıkladı.

Yumaklı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve riskli görülen 30 ilin valilerinin katılımıyla Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

“Havadan Müdahale Kapasitesi 462 Tona Çıktı”

Bakan Yumaklı, artırılan hava gücüyle birlikte yangınlara havadan müdahale kapasitesinin 462 tona ulaştığını ifade etti. Yumaklı, bu yıl filoya 15 yeni hava aracının dahil edildiğini de belirtti.

Kara gücüne ilişkin de bilgi veren Yumaklı, sahada bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesinin görev yapacağını söyledi.

“Yangınla Mücadelede Önleyici Yaklaşım Önceliğimiz”

İklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar ve kuraklığın yangın riskini yükselttiğine dikkat çeken Yumaklı, mücadele stratejisinin sadece yangın sonrası müdahaleye dayanmadığını vurguladı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün kasım ayından bu yana geniş kapsamlı hazırlık yürüttüğünü belirten Yumaklı, gözetleme kulelerinden ilk müdahale ekiplerine kadar birçok alanda çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

“Yanan Alanlar İmara Açılmayacak”

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen iddialara da değinen Yumaklı, yanan orman alanlarının kesinlikle imara açılmayacağını belirtti.

Yumaklı, “Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacaktır” dedi.

“Orman Benim Kampanyası Düzenlenecek”

81 ilde “Orman Benim” kampanyası düzenleneceğini açıklayan Yumaklı, vatandaşların orman yangınlarıyla mücadelede aktif rol alacağını söyledi.

2025 yılında çıkan orman yangınlarının yüzde 91’inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Yumaklı, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Bakan Çiftçi: “Koordinasyon Gücümüz Sahada”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise orman yangınlarına karşı kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, AFAD, emniyet, jandarma ve yerel yönetimlerin sahada aktif görev yaptığını söyledi.

Çiftçi, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yangınlara müdahalenin sistemli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

“Önleyici Tedbirler Güçlendirilecek”

Valiliklerle birlikte risk haritaları ve tahliye planlarının gözden geçirileceğini belirten Çiftçi, hedeflerinin yangın çıkmadan riski azaltan bir sistem kurmak olduğunu kaydetti.

Her iki bakan da açıklamalarında orman şehitlerini rahmetle andı.