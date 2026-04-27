Ligde 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde çıktığı sonraki üç sezonda üst üste şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

4. Şampiyonluk İçin Geri Sayım

Bu sezona da üst üste 4. şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, ligin son 3 haftasına büyük bir avantajla girdi. 31. haftadaki derbide en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, puan farkını 7’ye çıkardı.

Galatasaray, kalan 3 maçta 4 puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

26. Şampiyonluk ve 5. Yıldız Hedefi

Sarı-kırmızılı ekip, sezonu şampiyon tamamlaması halinde tarihindeki 26. lig zaferine ulaşacak. Bu sonuçla Galatasaray, 1996-2000 yılları arasında yakaladığı üst üste 4 şampiyonluk rekorunu da egale etmiş olacak.

Ayrıca Galatasaray, şampiyonluk sayısını 26’ya çıkararak Türkiye’deki en yakın rakipleriyle olan farkı daha da açacak.

Okan Buruk’un Teknik Direktörlük Başarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde yaşadığı 4 sezonluk şampiyonluk serisini teknik adam olarak da tekrarlama hedefiyle yoluna devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Buruk, 1996-2000 arasındaki şampiyonluk döneminde futbolcu olarak kadroda yer almıştı. 2022 yılında takımın başına geçen Buruk, kısa sürede üst üste şampiyonluklar elde ederek dikkat çekti.

Rekor Puanlı Sezon ve Üst Üste Başarı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk sezonunda ligi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamladı. İkinci sezonda ise 102 puanla Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırarak şampiyon oldu.

Üçüncü sezonda da 95 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin 11 puan önünde sezonu zirvede bitirdi.

Şampiyonluk Sayısında Açık Ara Liderlik

Galatasaray, 25 şampiyonlukla Süper Lig tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Olası bir yeni şampiyonlukta bu sayı 26’ya yükselecek.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk sayısı bakımından Fenerbahçe’nin 7, Beşiktaş’ın 10 ve Trabzonspor’un 19 şampiyonluk önünde yer alıyor.