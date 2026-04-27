İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Nisan e-muhtırasının 19’uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, demokratik meşruiyetin dışında kalan hiçbir girişimin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir” dedi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Nisan e-muhtırasının, demokratik süreci hedef alan bir vesayet girişimi olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

“Vesayet girişimi tarihe kara bir leke olarak geçti”

Açıklamasında 27 Nisan e-muhtırasını değerlendiren Duran, söz konusu girişimin millet iradesini yok sayan bir anlayış taşıdığını belirtti.

Duran, “27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçti. Bu girişim, doğrudan millet iradesini hedef alan, demokratik meşruiyeti yok sayan bir vesayet teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye artık vesayet odaklarının ülkesi değildir”

O gece verilen demokratik tepkinin önemine dikkat çeken Duran, Türkiye’nin vesayet odaklarının yönlendirebileceği bir ülke olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o süreçte ortaya koyduğu duruşun devlet-millet bağını güçlendirdiğini belirten Duran, bu duruşun siyasi bir tavrın ötesinde olduğunu ifade etti.

“15 Temmuz’da millet iradesi bir kez daha ortaya çıktı”

Duran açıklamasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, Türk milletinin lideriyle birlikte darbelere karşı net bir duruş sergilediğini söyledi.

“Demokratik meşruiyetin dışına çıkan hiçbir girişim, millet iradesinin yerine geçemez. Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir. Bu irade ne tartışmaya açıktır ne de müdahaleye bırakılabilir” ifadelerini kullandı.