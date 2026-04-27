Çin’in Mars’tan kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen “Tianwen-3” keşif aracını 2028 yılında uzaya göndereceği açıklandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars görevinin takvimini ve projeye dahil edilen uluslararası iş birliklerini duyurdu. Açıklamada, farklı ülkelerden bilim kurumları ve Hong Kong ile Makau’daki üniversitelerden seçilen 5 araştırma projesinin göreve entegre edileceği belirtildi.

Uluslararası İş Birliği ile Bilimsel Ekipmanlar Göreve Dahil Edildi

Görev kapsamında geliştirilen bilimsel ölçüm ve analiz cihazlarının 3’ünün yörünge uydusuna, 1’inin hizmet modülüne, 1’inin ise gezgin robota yerleştirileceği aktarıldı.

Paris merkezli Uzay Araştırmaları Komitesi (COSPAR) tarafından geliştirilen spektrometre, Mars yüzeyindeki mineral yapıyı inceleyerek olası yaşam izlerine yönelik analizler yapacak.

Makau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği iyon kompozisyon analiz aracı ise Mars atmosferindeki kaçış sürecini araştıracak.

Hong Kong Çin Üniversitesi tarafından geliştirilen lazer heterodin spektrometresi, Mars atmosferindeki su izotoplarının dağılımını inceleyecek.

Hong Kong Üniversitesi’nin geliştirdiği hiperspektral görüntüleyici ise su moleküllerinin izini sürerek kaynak araştırmalarına katkı sağlayacak.

İtalya Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü’ne bağlı Frascati Ulusal Laboratuvarı tarafından geliştirilen geri yansıtıcı lazer sistemi ise gezgin robotun Mars yüzeyinde hassas konumlandırma yapmasına yardımcı olacak.

2028’de Fırlatılacak, 2031’de Dünya’ya Dönmesi Planlanıyor

“Tianwen-3” görev aracının 2028 yılında fırlatılması ve Mars’tan toplanacak kaya ile toprak örneklerinin 2031 yılında Dünya’ya getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.