Konya’da 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35), karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer’e verilen 23 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından yeniden bozuldu.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin “haksız tahrik” ve “iyi hal indirimi” uygulanarak verdiği 23 yıl hapis cezasına ilişkin direnme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Olay 2020’de Meydana Gelmişti

Olay, 16 Aralık 2020’de Konya’nın Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan ve 12 yıllık evli olan Ali Rıza Yüzer, 3 çocuk annesi ve 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer ile yaşadığı tartışma sonrası tüfekle 5 el ateş ederek eşini öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sadife Yüzer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Ali Rıza Yüzer ise jandarma tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Yapılan DNA testinde ise öldürülen bebeğin babasının Ali Rıza Yüzer olduğu ortaya çıktı.

Yerel Mahkeme Müebbet Verdi

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, “haksız tahrik” indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Karar Süreci İstinaf ve Yargıtay’a Taşındı

Karara itiraz edilmesi üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. İstinaf mahkemesi cezayı yeniden değerlendirerek önce müebbet, ardından sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak 23 yıla düşürdü.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, haksız tahrik uygulanmasına karşı çıkarak kararı bozdu.

Yargıtay: Haksız Tahrik Uygulanamaz

Yargıtay kararında, sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağına dikkat çekilerek, olayda maktulden kaynaklı bir haksız tahrik unsurunun bulunmadığı belirtildi.

Kararda ayrıca, sanığın maktule yönelik şiddet ve baskı içeren davranışlarının dosyada yer aldığı ifade edildi.

Dosya Yeniden İstinafa Gönderildi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da kararı değerlendirerek bozma yönünde hüküm verdi. Böylece dosya yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.