Kaza, Polatlı ilçesi Temelli yolu Rulman mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.