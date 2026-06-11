Faruk Acar açıklamasında, Netanyahu ve İsrail hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylemlerinin temelinde korkunun yattığını belirtti. Acar, yıllardır baskı ve zulümle ayakta tutulduğunu öne sürdüğü düzenin artık sorgulandığını ifade ederek, Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını savunan güçlü bir lider olduğunu söyledi.

“Gazze'deki Katliamların Üzeri Örtülemez”

Acar, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarına ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, hastanelerin, çadır kamplarının, gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in kendisini “dünyanın en ahlaklı ordusu” olarak tanımlamasına tepki gösteren Acar, bu söylemin yaşanan olaylarla örtüşmediğini savundu.

“Erdoğan Mazlumların Sesi Olmaya Devam Ediyor”

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusunda sergilediği tutuma dikkat çeken Acar, Erdoğan'ın dünya kamuoyu önünde hakikati dile getiren ve zulme karşı duran bir lider olduğunu ifade etti.

“Tarih Erdoğan'ı ve Netanyahu'yu Farklı Şekilde Hatırlayacak”

Faruk Acar açıklamasının sonunda, “Tarih sizi katliamlarınızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ise zulme karşı dimdik duran liderliğiyle hatırlayacak” ifadelerini kullanarak Netanyahu yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.