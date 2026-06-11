ABD ile İran arasında yükselen gerilim, Orta Doğu'da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesinin ardından İran yönetimi, küresel enerji arzı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma kararı aldığını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik risklerinin arttığı belirtilerek Hürmüz Boğazı'ndaki tüm deniz trafiğinin durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil olmak üzere hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir" denildi.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişme, uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor. Uzmanlar, boğazın kapalı kalmasının küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırabileceğine ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki güvenlik riskleri yeniden gündeme gelirken, uluslararası piyasalarda da tedirginlik yükseldi. Gözler şimdi bölgeden gelecek yeni açıklamalara ve olası diplomatik girişimlere çevrildi.