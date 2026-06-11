Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla start almaya hazırlanıyor. Turnuva, bu yıl ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde ve 48 takım formatıyla düzenleniyor.

23’üncü kez organize edilen Dünya Kupası, aynı zamanda genişletilmiş formatıyla tarihinin en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Turnuva yaklaşık 39 gün sürecek ve 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

48 Takımlı Dev Format

Yeni sistemle birlikte turnuvaya katılan 48 ülke, grup aşamasında kıyasıya mücadele edecek. Gruplarda dikkat çeken birçok yıldız oyuncu ve sürpriz kadro yer alıyor.

Futbol Tarihinde Yeni Dönem

48 takımlı format, daha fazla ülkeye Dünya Kupası sahnesinde yer açarken rekabetin de seviyesini artırdı. Turnuva boyunca sürpriz sonuçlar ve yıldız oyuncuların performansları futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

2026 Dünya Kupası, hem formatı hem de yıldız kadrolarıyla şimdiden tarihe geçmeye aday görünüyor.