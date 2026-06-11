Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Antalya Körfezi'nde düzenlenen Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Fransa ile GKRY arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasına ilişkin bakanlığın görüşlerini paylaştı.

Yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik haklarını göz ardı ettiği ve 1960 Kıbrıs Antlaşmaları ile uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Bakanlık, Türkiye'nin garantör devlet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarını korumaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Türkiye'ye karşı başarı şansı yok"

MSB açıklamasında, Doğu Akdeniz'de gerilimi artırabilecek adımların yakından takip edildiği belirtilerek, Türkiye ve KKTC'nin haklarını hedef alan askeri girişimlerin sonuçsuz kalacağı vurgulandı. Açıklamada, "Bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan hiçbir askeri ittifakın Türkiye karşısında başarı şansı bulunmamaktadır" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekli karşılığı verecek güç ve kararlılığa sahip olduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın 'taciz' iddialarına yalanlama

MSB, Yunan basınında yer alan "Türk savaş uçakları Yunan uçağını taciz etti" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 7 Haziran 2026 tarihinde GKRY-Yunanistan hattında uçuş yapan altı hava trafiğinden dördünün KKTC hava sahasını ihlal ettiğini, bunun üzerine tedbir amacıyla KKTC'de konuşlu iki F-16'nın havalandırıldığını belirtti.

Açıklamada, Türk uçaklarının yalnızca KKTC hava sahasında görev yaptığı, GKRY hava sahasına giriş yapmadığı ve herhangi bir hava aracına tacizde bulunulmadığı ifade edilerek, kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmayı amaçlayan provokatif iddiaların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

İran-ABD gerilimi ve İsrail'e eleştiri

Bakanlık, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İran ile ABD arasında yeniden alevlenen çatışmaların bölgesel ve küresel istikrarı olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, tüm tarafların itidalli davranması ve diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'de devam eden saldırılar ve bölgesel tansiyonu yükselten eylemler nedeniyle İsrail'in uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engellerden biri haline geldiği belirtilirken, uluslararası toplumun uluslararası hukuka aykırı uygulamalara karşı daha güçlü bir tavır sergilemesi gerektiği ifade edildi.

Denizkurdu-2 Tatbikatı sürüyor

Tuğamiral Zeki Aktürk, 4-14 Haziran tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı. Tatbikata 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 18 bin personelin katıldığı bilgisini paylaşan Aktürk, milli üretim AKYA ağır sınıf torpidosu ile ATMACA gemisavar füzesinin de atışlarının yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu, hudutlarda yasa dışı geçişlere yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğü ve yılbaşından bu yana 4 bin 158 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bedelli askerlik için son tarih 30 Haziran

MSB, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini de hatırlattı. Mevcut bedel üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin, 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi.