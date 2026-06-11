CHP'de mahkeme kararı sonrası yaşanan yönetim krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'i destekleyen 18 Parti Meclisi üyeleri noter kanalı ile toplu istifalarını sundu,

Seçilmiş yönetimin sözcüsü Zeynel Emre karara dair açıklama yaptı. Emre, açıklamasında "Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir karar alamazlar" dedi.

Zeynel Emre yapılan bilgilendirmede, "CHP'de “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur" ifadelerini kullanıldı.

Zeynel Emre şunları söyledi : “Büyük bir kumpası içindeyiz. Partimizin kurumsal kimliğini hedef alan, ortadan kaldırmaya yönelik bir butlan kararı verildi. Bu karara göre 2020 kurultayı kabul edildi.

Bugün gerçekten tüm iyi niyetimizle PM'ye katılma kararı almıştık. Vicdanlara seslenip bir olağanüstü kurultay kararı aldırıp bu işin üstesinden gelelim diye düşündük. Ancak dün itibariyle yetkisiz bir şekilde arkadaşlarımızın ihraç haberini aldık. Kafalarına göre yöneten bir anlayış var....

Partimizin kurumsal kimliğine yönelik saray odaklı bir kesim tarafından bir butlan kararı verildi. Bu karara göre 25 temmuz 2020 tarihli kurultay kararı seçildi. Şüphesiz bu Türk siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biridir. Biz bu karardan sonra gerçekten çok iyi niyetli bir şekilde partimizi bu krizden nasıl çıkarabileceğimizi düşündük. Bugün gerçekleşecek parti meclisi toplantısına katılma kararı almıştık. 'Gidelim oraya çoğunluk bizi ve oraya milyonlarca CHP'lin üzüntüsünü karamsarlığını ve bunun olası sonuçlarını bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı aldıralım' diye düşündük. Ancak dün 9 arkadaşımızın yetkisiz şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Ben dün de belirtmiştim 'biz istersek istifalarla parti meclisini düşürürüz'. Bizim tüzüğümüzün 24. maddesini 3. fıkrası der ki; PM 3'te 2'nin altına düştüğü zaman düşer ver yeniden kurultay kararı alınır. Biz de 18 kişinin istifasını aldık. 10 kişiye yakın arkadaşımız da şu an da toplantıya gidiyorlar.”