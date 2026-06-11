İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hazırlanan davada yeni duruşma günü geldi. Aralarında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı toplam 68 sanığın yargılandığı davanın 49'uncu duruşması bugün gerçekleştirilecek. Yargılamanın 12'nci haftasına girilirken, mahkeme heyeti sanık savunmalarını dinlemeyi sürdürecek.

İddianamede Ağır Suçlamalar Yer Alıyor

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suç isnadı yöneltildi. İddianamede "örgüt lideri" olarak gösterilen İmamoğlu'nun; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurumlarını zarara uğratma, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ve yayılması, delilleri gizleme, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve çeşitli kanunlara muhalefet gibi çok sayıda suçu işlediği öne sürüldü.

Savcılık, 142 ayrı eylem nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan başlayıp 2 bin 352 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep ediyor.

Yargılama Sürecinde 42 Sanık Tahliye Edildi

Davanın önceki celselerinde mahkeme heyeti, farklı görev ve pozisyonlarda bulunan çok sayıda sanık hakkında tahliye kararı verdi. Şimdiye kadar aralarında İBB bürokratları, belediye çalışanları, iş insanları ve çeşitli belediye iştiraklerinde görev yapan isimlerin de bulunduğu toplam 42 sanık adli kontrol şartları uygulanarak veya doğrudan tahliye edildi.

Mahkemenin bugünkü duruşmada da sanık savunmalarını almaya devam etmesi ve dosyadaki mevcut deliller ile talepleri değerlendirmesi bekleniyor.