ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ve bombardımanların iptal edildiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimiyle sürdürülen temasların üst düzeyde onaylandığını ifade ederek, bu gelişme üzerine askeri operasyon kararını geri çektiğini duyurdu. Trump'ın açıklamasına göre, İran'a yönelik planlanan saldırılar son anda iptal edildi.

"Anlaşma Son Aşamaya Geldi"

Trump, paylaşımında İran ile yürütülen müzakerelerin önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, anlaşmanın son detaylarının ilgili ülkeler tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

ABD Başkanı, anlaşmanın nihai aşamasının ABD'nin yanı sıra İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerin katılımıyla şekillendirildiğini söyledi.

Deniz Ablukası Devam Edecek

Trump, anlaşmanın imzalanmasına kadar İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yürürlükte kalacağını açıkladı. İmza töreninin tarih ve yerinin ise kısa süre içinde duyurulacağını kaydetti.