Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildiler

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda her iki şüphelinin tutuklanmasına karar verildi ve cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Cem Yüzer Hakkındaki Detay

Tutuklanan isimlerden Cem Yüzer’in, geçmişte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa Milletvekilliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde danışmanlık görevinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.