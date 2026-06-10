Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen suçlamaların “mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı” olduğu belirtilerek, bu söylemlerin Netanyahu ve beraberindeki isimlerin uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu’nun gerçeklerin üzerini örtmek amacıyla yalanlara başvurduğu savunularak, bunun işlenen suçlara ilişkin sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Netanyahu ve işbirlikçilerine ilişkin görüşlerini uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdüreceğini belirterek, hukuku ve insani değerleri ihlal eden eylemlerin uluslararası yargı mercileri önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Bakanlığın açıklaması, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.