Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Otomotiv Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencilerini sektörün yenilikleriyle buluşturmayı hedefleyen organizasyonda, otomotiv dünyasının önemli temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

Açılış programına katılan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, fuarın gençlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, etkinliğin sektörle eğitim dünyası arasında güçlü bir köprü oluşturduğunu ifade etti.

Devrim ve Togg Aynı Çatıda Buluştu

Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim ile yerli ve milli otomobil Togg'un birlikte sergilenmesi oldu. Bu buluşmanın sembolik anlamına dikkat çeken Vali Yılmaz, Devrim otomobilinin Eskişehir'in mühendislik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu şehir yıllar önce büyük bir inanç ve kararlılıkla 'Biz yapabiliriz' diyerek Devrim'i ortaya çıkardı. Bugün onun yanında yer alan Togg ise aynı vizyonun ve azmin günümüzdeki güçlü bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

22 Firma Gençlerle Bir Araya Geldi

Fuara katılan 22 sektör firmasının öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu belirten Vali Yılmaz, gençlerin güncel otomotiv teknolojilerini yakından tanıma ve sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma imkânı bulduğunu dile getirdi. Öğrencilere bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek fuarın resmi açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindeki heyet, stantları gezerek katılımcı firmaların çalışmaları ve sergilenen teknolojiler hakkında yetkililerden bilgi aldı.