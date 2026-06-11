Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla hazırlanan "Siz Hepiniz Biz Türkiye" adlı eser kamuoyuyla paylaşıldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye'nin milli heyecanını, birlik ve beraberlik ruhunu müzik aracılığıyla yansıtmayı amaçlıyor. Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'a moral ve destek vermek amacıyla hazırlanan eser, futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

Erdoğan'ın Talimatıyla Hazırlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan şarkının yapımcılığını Polat Yağcı üstlendi. Eserin aranjörlüğünü ve seslendirmesini ise Ceyhun Çelik gerçekleştirdi.

Şarkı, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinden "Hadi Gülüm Yandan Yandan" türküsünün, milli takım atmosferine ve tribün coşkusuna uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla oluşturuldu.

Klipte Milli Takım ve Taraftar Coşkusu Öne Çıktı

"Siz Hepiniz Biz Türkiye" adlı eser için hazırlanan özel klipte, A Milli Futbol Takımı oyuncularının sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve milli sevinç anları yer aldı.

Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol sahalarındaki görüntülerine de yer verildi. Türkiye'nin ortak hedefler etrafında kenetlenmesini vurgulayan görüntülerde, vatandaşların milli heyecanı paylaşırken yaşadığı coşku da ekrana taşındı.