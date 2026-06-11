Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “rüşvet” davasında karar çıktı. Dava kapsamında yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y., mahkeme heyeti tarafından farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemeden Hapis Cezası Kararı
Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında hükmünü açıklayan mahkeme, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’i “rüşvet alma” suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti.
Aynı davada yargılanan müteahhit Mustafa Y. ise “rüşvet verme” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Görevden Uzaklaştırma Kararı
Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Ekmel Cönger’in Keskin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Sürece ilişkin hukuki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.