Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağı, Antalya Havalimanı’na inişinin ardından taksi yaptığı sırada radar direğine çarparak hasar aldı.

Yanlış Taksi Yolu Kazaya Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre uçak, park pozisyonuna ilerlediği sırada yanlış taksi yoluna girdi. Bu esnada uçak, havalimanındaki hava trafik kontrol sistemlerine ait radar anten direğine temas etti.

Olayda uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, 1 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Hem uçakta hem de radar direğinde maddi hasar meydana geldi.

THY’den Açıklama Geldi

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.”

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili teknik inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak araştırmalar sonucunda netleşeceği öğrenildi.