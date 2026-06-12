AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 20 Mayıs 2026 tarihli kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, CHP'nin uzun süredir gündeme getirdiği "128 milyar dolar" iddialarının yargı kararlarıyla geçersiz kılındığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, söz konusu iddiaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu ifade etti.

"Üç Yargı Aşamasında da İddialar Delillendirilemedi"

Çelik, açıklamasında Anayasa Mahkemesi'nin kararına dikkat çekerek, yerel mahkeme, istinaf ve AYM süreçlerinde CHP'nin öne sürdüğü iddiaların delillendirilemediğinin ortaya konulduğunu belirtti.

Ömer Çelik, "Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla birlikte yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç ayrı yargı aşamasında CHP'nin söz konusu iddialarını ispatlayamadığı net şekilde ortaya çıkmıştır. Böylece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a yönelik ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı bir kez daha anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Siyasi Tarihe Büyük Bir Yalan Olarak Geçti"

CHP'nin yıllardır dile getirdiği "128 milyar dolar" söyleminin yargı kararlarıyla geçersiz hale geldiğini savunan Çelik, bu sürecin siyasi açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, "AYM kararıyla birlikte CHP'nin '128 milyar dolar' iddiası, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillenmiştir. Bu iddiaları ortaya atanların, bu söylemi hangi amaçlarla gündemde tuttuklarının kamuoyu tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerekir" dedi.

"Yalan Siyasetiyle Mücadele Edeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasının devamında kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarla mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Çelik, "Yalan siyasetiyle mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Kamuoyunu yanlış yönlendiren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan söylemlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.