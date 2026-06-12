İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile 'İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı' hakkında görüştü. Açıklamada, İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını belirten Netanyahu'nun, 'nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği' bildirildi.

Kaynak: DHA